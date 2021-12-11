Москва, 11 декабря, 2021, 04:40 — ИА Регнум. В Госдуме призвали Минтруд совершенствовать работу по информированию граждан о положенным им мерам поддержки и помощи, передает корреспондент ИА REGNUM.

Council.gov.ru Олег Морозов

«Считаем необходимым совершенствовать работу по информированию граждан о мерах их социальной защиты и поддержки. Это имеет особое значение именно в условиях пандемии», — сказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

По имеющимся в комитете данным, 16% граждан, которые могут обращаться за соответствующей помощью, не знают, например, о выплатах в связи с постановкой на учет женщин на ранних сроках беременности, а 21% — о выплатах единственным кормильцам для детей от 8 до 17 лет, многие фиксируют, что для получения помощи требуется избыточное количество различных документов, сказал парламентарий.

«Эту работу следует совершенствовать», — резюмировал Морозов.

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