Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 20:43 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт под видом уступки предлагает сербам в Республике Сербской настоящую ядовитую пилюлю. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политических наук Университета в Баня-Луке (Республика Сербская, БиГ), редактор внешнеполитической рубрики американского журнала Chronicles Срджа Трифкович.

Срджа Трифкович Medija centar Beograd

Напомним, что 9 декабря Шмидт заявил о том, что мог бы отменить закон, введённый его предшественником Валентином Инцко, если бы парламент Боснии и Герцеговины принял соответствующую законодательную инициативу о запрете языка ненависти, включая отрицание любого геноцида и героизацию осужденных военных преступников.

«Шмидт хотел бы, чтобы сербы через законодательные институты БиГ утвердили неприемлемое решение Инцко о запрете отрицания «геноцида в Сребренице». Решение Инцко в настоящее время имеет статус декрета, но если бы оно было бы подтверждено в виде документа, принятого парламентом БиГ, то стало бы легитимным и законным», — рассказал Трифкович.

По словам эксперта, сербы просто не могут согласиться с его предложением, потому что в этом случае их представители в Парламентской ассамблее БиГ должны были бы проголосовать за то, чтобы отрицание «геноцида в Сребренице» рассматривалось как криминальный акт.

«Мы все знаем, что «геноцид в Сребренице» — это политическая конструкция Гаагского трибунала, которая не была подтверждена ни с юридической, ни с моральной точки зрения. Но прежде всего, кто такой Кристиан Шмидт, чтобы что-либо предлагать сербам? Его кандидатура на должность верховного представителя в БиГ не была подтверждена СБ ООН, и пока это не будет сделано, он всего лишь господин Шмидт, гражданин Германии», — подытожил Срджа Трифкович.