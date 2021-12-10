Киев, , 18:29 — REGNUM На Украину «по всем направлениям» усилилось давление со стороны России, заявил 10 декабря глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью «Бизнес. Цензор».

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Назвав газовый вопрос «политическим» на сегодняшний момент, руководитель украинской компании пожаловался на ужесточение политики России в отношении Киева. Признаками этого он назвал «прекращение экспорта энергетического угля из России», «блокирование экспорта угля из Казахстана».

Макогон «Не исключено, что будет прекращён и транзит газа через Украину».

И если такое случится, Киев, по мнению представителя компании-оператора, вправе будет говорить об «открытой и ничем не обоснованной агрессии».

Если Россия остановит транзит, сама ГТС сможет, вероятно, функционировать на запасённых ресурсах. Если же говорить о потребителях, серьёзные проблемы начнутся, если в экономике Украины «будет большая нехватка ресурса или он будет слишком дорог».

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