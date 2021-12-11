Москва, 11 декабря, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Ратификация статьи 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции позволила бы не плодить в Росси дополнительные комиссии и уполномоченных. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Duma.gov.ru Николай Коломейцев

«Почему бы не ратифицировать конвенцию, статью 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции, и как бы не надо плодить дополнительные комиссии, уполномоченных? Они только усложняют работу», — сказал Коломейцев.

Кроме того, депутат сомневается, что найдется кандидат на должность в том числе в финансовой сфере, который бы смог удержаться от взятки.

«И я не понимаю, по каким критериям вы подберете человека, который признается, что ему дали 13 млрд, и он от них откажется. Ну, Карл Маркс: если прибыль составляет больше 300%, 99% людей пойдут на любое преступление», — отметил парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении деятельности уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг и руководителя службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.