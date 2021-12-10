Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Заслуженного тренера России по плаванию Александра Ильина, который отказался в международном аэропорту Пулково и в здании районного суда надеть маску, оштрафовали. Об этом 10 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга

Напомним, задержание тренера из Новосибирска произошло 22 ноября в «Пулково». Сотрудники полиции применили физическую силу к 63-летнему мужчине, после того как он отказался надеть медицинскую маску и, по версии правоохранителей, оказал сопротивление при задержании. В отношении тренера было заведено административное дело по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

25 ноября материалы дела поступили в Московский районный суд, однако рассмотреть их не удалось. Перед началом судебного заседания Ильин вновь отказался надеть маску, в связи с чем был удалён из зала. В отношении него был составлен еще один протокол за нарушение требований нормативных правовых актов правительства Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Петербурга. Перенесенное дело пытались рассмотреть на следующий день, но тренер в суд не явился, сославшись на плохое самочувствие. После чего заседание переносилось еще несколько раз.

В итоге 10 декабря Московский районный суд Петербурга привлек Ильина к административной ответственности, несмотря на то, что сам он в суд не явился и о причине своей неявки суду не сообщил.

«Защитники указали, что сейчас Ильин уже не возражает о рассмотрении дела в его отсутствие, так как он в данный момент находится ещё на больничном, который не закрыт», — пояснил адвокат.

Как пояснил адвокат тренера, применение силы сотрудниками полиции в Пулково было лишним, так как Ильин не оказывал сопротивления, предъявлять документы и пройти в дежурную часть.

«Протокол сотрудники могли и на месте составить», — добавил правозащитник.

Также, в ходе судебного заседания, были допрошены сотрудники СОООП ЛО МВД России в а/п Пулково, один из понятых, специалист-лингвист, который делал по запросу адвоката стенограмму видеоролика, размещённого в социальной сети Instagram на официальном аккаунте воспитанницы тренера, спортсменка Виталины Симоновой, смотрели видео со страницы Симоной, а также с камеры дозора сотрудников СОООП ЛО МВД России в Пулково, которое имеется в материалах дела.

«После осмотра видеозаписей, допросов свидетелей, сторона защиты просила производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения», — уточнили в ОПС.

Суд, исследовав все материалы дела, назначил Александру Ильину штраф в размере 3 тыс. рублей.

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