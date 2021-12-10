10 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Галина Смирнова, , 21:05 — REGNUM Ключевые задачи по дальнейшей цифровизации финансового рынка на ближайшие три года представил Банк России. Основные направления цифровой политики в финансовой среде, определенные регулятором, как отмечается в документе, являются продолжением уже реализованных в предыдущую трехлетку. Во главу угла Проектом ставится пять главных задач: развитие регулирования; реализация инфраструктурных проектов; RegTech, SupTech; экспериментальные правовые режимы; информационная безопасность. Первая задача, по сути, предусматривает создание правовых механизмов для взаимодействия бизнеса с личными данными граждан и направлена на защиту финансового рынка от недобросовестных граждан для исключения совершения подозрительных операций. Видимо, задача защиты добросовестных граждан от совершения финансовых сделок с сомнительными организациями находится вне компетенции Центробанка. Хотя само по себе развитие цифровых финансовых инструментов, хоть и полезное, прогрессивное, необходимое и уже являющееся нашей сегодняшней реальностью, заметим, с этим мы не спорим, но тем не менее и порождающее всё новые сомнительные схемы по одурачиванию граждан. О мошеннических финансовых операциях, к слову, говорится в последнее время довольно часто, и, возможно, работа по их предупреждению должна носить со стороны ЦБ РФ столь же системный характер и стать одним из полноправных направлений работы регулятора, обозначенных в этом Проекте.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается в документе, правовые механизмы должны быть созданы или до конца проработаны в рамках дальнейшего развития «цифрового профиля», национальной платежной системы, системы «Маркетплейс», новых сервисов на основе открытых API, в области оборота данных и единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИС ПСА), в рамках действия экспериментальных режимов и в сфере электронного хранения документов, экосистем и цифровых финансовых активов и краудфандинга, цифрового рубля и сервиса «знай своего клиента». Здесь же планируется усовершенствовать законодательство в целях цифровизации исполнительного производства и сферы страховой медицины. Что касается исполнительного производства, как сообщается в Проекте, здесь Банк России будет содействовать снятию правовых барьеров для упрощения взаимодействия бизнеса, граждан и государства: на законодательном уровне будет установлена обязательность указания идентификаторов должника в исполнительных документах, что позволит минимизировать риск ошибочных списаний. Предполагается, что все банки и иные финорганизации смогут использовать Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для информационного обмена с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) России, в том числе по вопросам розыска счетов, наложения ареста и взыскания. Планируется создать реестр сведений об исполнительных документах, что позволит кредитным организациям сократить трудозатраты на ручную обработку и проверку подлинности исполнительных документов, минимизирует риск мошенничества и даст возможность гражданам напрямую взаимодействовать с финорганизациями в рамках процедур исполнительного производства.

В сфере страхования предполагается, что страховщикам будет предоставлен доступ к персональным данным, составляющим врачебную тайну. Всем ли или исключая иностранные филиалы страховых компаний, из Проекта не следует. Необходимость в доступе к врачебной тайне регулятор финрынка обосновывает тем, что отсутствие такового увеличивает срок заключения договора страхования, возникновение затрат застрахованного лица на проведение обследования и предоставление страховщику справок и, соответственно, повышение страховых тарифов, а также увеличение сроков страховой выплаты, что особенно актуально в случае, когда средства необходимы для своевременной оплаты лечения. Предполагается, что доступ к информации о состоянии здоровья застрахованного лица может быть получен как из Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (напрямую либо посредством получения данных с использованием ЕПГУ через Цифровой профиль гражданина), так и из медицинской организации.

Если коротко сказать о правовом обеспечении цифрового рубля, то, как отмечается в Проекте, предполагается внесение законодательных изменений, которые позволят обеспечивать защиту информации об операциях с использованием такового как сведений, составляющих банковскую тайну. В общем, судя по всему, Центробанк всё больше расширяет свои функции.

Центральный банк Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках еще одной главной задачи — реализации инфраструктурных проектов — Центробанк продолжит развитие биометрической системы, инфраструктуры цифрового профиля, системы быстрых платежей, Национальной системы платежных карт и «Маркетплейса», цифровизации ипотеки и платежей и начислений ЖКХ, а также планирует создать платформу коммерческих согласий. Кроме того, в предстоящие три года ставится целью разработать и пилотировать платформу цифрового рубля и создать платформу «знай своего клиента».

Создание платформы коммерческих согласий, вероятно, хорошее, но в некотором смысле запоздалое решение. Напомним, как сообщал еще в прошлом году РБК, платежная система Visa планировала запустить в России сервис, который позволяет банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Доступ к сервису возможен только для держателей карт Visa, который должен быть встроен в мобильное приложение банка, выпустившего карту. При этом, как уточняло издание со ссылкой на свой источник информации, Visa уже на тот момент начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта. Речь шла о том, что в мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты и которые в случае необходимости он может удалить. В сентябре этого года издание уже сообщало о том, что банки и ЦБ хотят создать платформу, позволяющую россиянам давать и отзывать согласие на обработку своих данных не только на «Госуслугах», но и у бизнеса, но помешать реализации идеи, как говорили юристы, может закон «О персональных данных». Собственно теперь, как мы видим, обнародованная тогда идея стала одной из главных задач, обозначенных в Проекте Центробанка, которую планируется реализовать в предстоящие три года. Как говорится в документе, обмен клиентскими данными, в том числе и через открытые API, может осуществляться только при получении соответствующего согласия от клиента. Согласие должно в том числе включать в себя определенный набор данных, в отношении которых предоставляется согласие конкретного поставщика услуг, выступающего в качестве потребителя данных, а также срок действия этого согласия. При этом клиент должен иметь возможность отозвать свое согласие в любой момент, а содержание, формат и способы предоставления и (или) отзыва таких согласий должны быть прозрачны и понятны для клиента. Вместе с тем в настоящее время для потребителей существует ряд сложностей в области управления согласиями. Потребители попросту не всегда помнят, кому, когда и на что выдали свое согласие, при этом отсутствует единый ресурс, на котором можно было бы проверить эту информацию, а отзыв согласия часто может быть сопряжен с необходимостью личного посещения той или иной организации. В этой связи Банк России и намерен совместно с участниками рынка проработать возможность создания платформы коммерческих согласий, которая, по задумке, должна обеспечить возможность учета согласий на передачу, хранение и обработку данных пользователей, предоставляемых финансовыми организациями, а также механизм просмотра, отзыва и изменения условий согласий в режиме одного окна.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Безусловно, Центробанк видит одним из стратегических направлений и развитие технологий информационной безопасности, и обеспечение киберустойчивости. В целом регулятор российской финансовой сферы рассчитывает, что реализация обозначенных им в Проекте основных направлений развития рынка с помощью цифровых инструментов позволит обеспечить граждан и бизнес более дешевыми и удобными цифровыми финансовыми услугами, снизить издержки и будет способствовать повышению уровня конкуренции. На обсуждение документа участникам рынка предлагается не так много времени, особенно, если учитывать предновогоднюю суету. Предложения к Проекту Банк России будет принимать до 24 декабря 2021 года включительно.