Москва, , 01:20 — REGNUM Верификация цифровых образовательных платформ и электронных учебников для школ депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ) назвал бессмысленным делом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олег Смолин Nut1917

«Процедура, которая будет применяться для экспертизы электронных образовательных ресурсов, более жесткая, чем та, которая применяется к бумажным учебным пособиям. Эта процедура сулит колоссальную бюрократизацию. Пока создадут этот самый реестр, рак на горе свистнет и что называется, если будут ждать, то образованию придется остановиться на некоторое время», — рассуждает Смолин.

Кроме того, такая мера приведет к дополнительным тратам.

«Мы получим большие затраты дополнительные либо для бюджета, если это будет за бюджетные деньги, либо для ресурсов, которые будут претендовать на то, чтобы их включили в реестр», — сказал парламентарий.

«Это вообще бессмысленное дело. Дело в том, что электронные образовательные ресурсы постоянно подвергаются изменению в отличие от школьных учебников. Что будем делать? каждый раз снова отбирать, каждый раз снова проводить лицензирование?» — задает вопросы депутат.

Эти предложения наносят прямой вред российскому образованию в виде его бюрократизации, резюмировал Смолин.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, который касается верификации цифровых платформ и онлайн-учебников, которые используются в школах и учреждениях среднего профессионального образования (СПО).

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