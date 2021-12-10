Киев, , 18:22 — REGNUM Группа военных экспертов США провела оценку состояния системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы определить структуру поддержки Киева в этой сфере, сообщает 10 декабря агентство РБК-Украина.

Инструктор США на Украине U.S. Army

По словам представителя командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, «они изучали подробно пробелы, которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, Воздушных и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы».

Американские эксперты осмотрели командные пункты, центры управления и оповещения, радиотехнические подразделения, а также посетили зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации, базирующиеся в Киевской области.

По словам Игната, делегация США изучала вопросы совместимости средств связи, радиотехнической разведки и автоматизированных систем управления.

«После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все: и обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, и беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо, и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане», — рассказал Игнат.

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