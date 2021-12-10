Тбилиси, , 20:00 — REGNUM Мэр Тбилиси и один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил о том, что он своими высказываниями не собирался оскорбить заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Азии Эрику Олсон, сообщает 10 декабря грузинский телеканал «Формула».

Каха Каладзе Tbilisi.gov.ge

Каладзе попытался оправдаться за свои слова, а также заявил, что ему непонятна резкая реакция бывшего посла США в Грузии Яна Келли, раскритиковавшего поведение мэра Тбилиси.

«Заявление Яна Келли мне не ясно. Давайте начнем с того, что я никого не оскорблял. Вы не найдёте ни одного из моих заявлений, оскорбляющих представителей наших стратегических партнеров или в целом иностранцев. Таких фактов нет, и вчерашний мой факт тоже не был оскорблением. Просто моя проблема заключалась в том, что той части должности, которую журналист назвал «заместителем помощника», я не знал. Я никого не оскорблял», — сказал Каладзе.

Напомним, что 9 декабря, в ответ на критику грузинских властей со стороны Олсон, мэр грузинской столицы сначала заявил, что вообще не знает, кто она такая, а потом посмеялся над названием её должности.