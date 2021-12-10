Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Президент США Джо Байден станет гостем американской вечерней развлекательной телепередачи The Tonight Show, сообщил 10 декабря телеведущий Джимми Фэллон.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Байден появится на телевидении в то время, как он занимается продвижением социальных и климатических программ, а его рейтинги стремительно падают на фоне инфляции и высоких цен на бензин.

Напомним, что кандидаты в президенты США традиционно посещают шоу Фэллона. Иногда его участниками становятся и действующие президенты, как в свое время Барак Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. Согласно результатам национального опроса NPR/Marist, опубликованным 9 декабря, работу президента одобряют только 43% граждан и осуждают 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.