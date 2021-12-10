Вашингтон, 10 декабря, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден станет гостем американской вечерней развлекательной телепередачи The Tonight Show, сообщил 10 декабря телеведущий Джимми Фэллон.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что Байден появится на телевидении в то время, как он занимается продвижением социальных и климатических программ, а его рейтинги стремительно падают на фоне инфляции и высоких цен на бензин.

Напомним, что кандидаты в президенты США традиционно посещают шоу Фэллона. Иногда его участниками становятся и действующие президенты, как в свое время Барак Обама.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг президента США Джо Байдена остался рекордно низким к концу 2021 года. Согласно результатам национального опроса NPR/Marist, опубликованным 9 декабря, работу президента одобряют только 43% граждан и осуждают 51%. Днем ранее национальный опрос Monmouth University выявил 40% поддержки среди населения и 50% недоверия. Средний показатель всех последних национальных опросов Real Clear Politics показывает, что рейтинг одобрения Байдена составляет 42%, при этом 52% опрошенных критикуют главу Белого дома. Средний показатель также основывается на ноябрьском опросе газеты The Wall Street Journal, который выявил, что президента поддерживают 41% против 57%.