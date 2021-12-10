Санкт-Петербург, 10 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. В Кировском районе Санкт-Петербурга горящий цех по повышенному, третьему рангу сложности, тушат 30 пожарных. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

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Пожар в цеху на улице Трефолева, 2, начался 10 декабря в 17:29 мск. Огонь охватил 400 кв. метров кровли здания.

«В 17:40 мск пожару присвоен дополнительный номер 1-Бис, через 12 минут — повышен до №2, а к 18:00 до №3», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 30 человек личного состава.

«Сведения о пострадавших не поступали», — подчеркнули в пресс-службе.