Москва, , 00:10 — REGNUM В Госдуме призвали развивать отечественные маркетплейсы и создавать инфраструктуру под них, передает корреспондент ИА REGNUM 11 декабря.

Валерий Гартунг Duma.gov.ru

«Отдать российский рынок иностранным компаниям легко, а вот вернуться потом в него будет практически невозможно», — заявил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

Это было бы полезно в виду возможных санкций.

«Потом, когда вдруг нам введут какие-нибудь санкции, и это не гипотетическая угроза, а вполне реальная, может в определенный момент оказаться так, что наши граждане просто лишатся всего этого. Потому что в России ничего подобного не создано, никакой инфраструктуры», — отметил парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об эксперименте по созданию в России бондовых складов. По мнению правительства РФ, это снизит издержки участников рынка и ускорит доставку товаров покупателям в рамках трансграничной электронной торговли.

В ходе эксперимента товары будут ввозиться «Почтой России» и размещаться на таможенных складах. В дальнейшем их смогут купить граждане, которые закажут товары у маркетплейсов, с которыми у «Почты России» заключены соглашения.

Читайте также: Заграничные подарки на Новый год: между скидками и дорогими курьерами