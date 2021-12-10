Сыктывкар, 10 декабря, 2021, 18:13 — ИА Регнум. Администрация Сыктывкара отказала частным перевозчикам в повышении платы за проезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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На прошлойнеделе группа частных перевозчиков направила в администрациюгорода уведомление о повышениис 20 декабрястоимости оплаты проезда с 28 до 35 рублей.

«35 рублей — это сумма, которая превышает критерий ценовой доступности транспортных услуг для населения при организации регулярных перевозок. Данная сумма не может превышать 32 рублей», — пояснили в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости изменить тарифызаявил и основной перевозчик столицы Коми — САТП №1.