София, , 18:13 — REGNUM Медицинский факультет Софийского университета приостановил теоретические и практические занятия в знак солидарности с забастовкой нескольких тысяч медиков против оптимизации главных лечебных заведений Болгарии. Об этом 10 декабря сообщило болгарское информационное агентство BGNES.

Протест

Таким образом преподаватели и студенты вуза выразили свое несогласие с постановлением минздрава Болгарии о временном слиянии Университетской клиники «Лозенец», более известной как «Правительственная больница», с Детской специализированной больницей (ДСБ), где якобы запланированы ремонтные работы.

«Мы поддерживаем своих коллег и не допустим закрытия даже сельской больницы», — говорится в заявлении инициативной группы университета.

По словам директора «Лозенца» Радосвета Горева, он не намерен подписывать соответствующий документ:

«Ни о каком слиянии не может быть и речи, и протесты будут продолжаться до полного отказа минздрава от этих планов».

Напомним, ранее служебное правительство Болгарии объявило о намерении объединить некоторые медицинские учреждения с целью экономии бюджетных средств. Как утверждают независимые эксперты, в итоге своей работы могут лишиться десятки тысяч болгарских медиков.