Москва, 10 декабря 2021, 18:10 — REGNUM Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов считает, что формат встречи президента РФ с членами СПЧ очень хорошо себя зарекомендовал.
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Путин осуществляет диалог с обществом в самом широком формате. Мнение
«В ходе подобного общения можно обсудить очень разные вопросы. В этой встрече Владимир Путин проявил себя как человек, который может понимать и учитывать самые различные интересы, и как человек, который может слушать и слышать аргументы правозащитников. И, несомненно, как политик, который способен корректировать какие-то решения, если видит, что их необходимо скорректировать, как это было, например, в вопросе о СМИ-иноагентах. Президент продемонстрировал, что готов признать, что здесь есть некоторые проблемы, и, соответственною, принять необходимые решения», — рассказал Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
«При этом Владимир Путин традиционно — против агрессии, популизма. И его спокойный тон, спокойная интонация в беседе с правозащитниками, собственно, мотивирует и всех участников оставаться в этом спокойном, конструктивном поле», — подчеркнул эксперт.
«Владимир Путин был и остается президентом всех россиян, и политиком, который способен к диалогу с самыми различными группами, представителями общества, причем этот диалог Владимир Путин готов осуществлять и осуществляет в самом широком формате», — завершил свой комментарий Дмитрий Орлов.
Информационная война - это комплекс пропагандистских мероприятий, направленных на деморализацию населения, вооружённых сил и руководства страны-противника.
Успех в информационной войне позволяет посеять неверие в свои силы и правоту своей позиции, недоверие населения к своему руководству, заставить согласиться с идеологическими установками противника. В результате будет легче сломить оборону вражеской армии, заставить руководство страны-объекта агрессии действовать неадекватно и ошибочно, и, в итоге, как и в любой войне, навязать противнику свою волю.
Информационная война не является чем-то новым, её вели всегда, но только в качестве вспомогательного направления. Главным методом было непосредственное силовое воздействие. С развитием информационных технологий, распространением всеобщей грамотности и большей открытости информационного пространства информационная война стала основным средством воздействия на противника. Она ведётся постоянно, независимо от того, находятся ли государства-соперники в состоянии войны или мира.
Главным направлением информационной войны Запада против России является продвижение русофобских идей. Согласно этой линии рассуждений, за эталон принимается Запад, и делается вывод, что Россия является какой-то изначально «неправильной» страной. В этой связи важную роль играет демонизация русской истории – создание и распространение «чёрных» мифов о всех периодах истории России.
Другой важной темой является пропаганда национальной розни и регионализма. В рамках этой концепции всячески преувеличиваются различия между населением разных частей России, вплоть до выводов о «разных нациях». Также разжигается вражда к выходцам с Кавказа, Средней Азии, мусульманам, евреям и так далее.
Также важным направлением является дискредитация власти, на всех уровнях. К сожалению, представители власти часто дают к этому поводы. Раздаются призывы к «свержению тирании», идее «борьбе с коррупцией» придаётся тотальное измерение.
Общим фоном информационной войны против России является создание негативного восприятия людьми окружающей реальности. Для тех, кто попал под влияние пропаганды «чернухи» не видны никакие достижения и позитивные стороны жизни.
К сожалению, с момента разрушения СССР Запад имеет в России достаточно большое количество как платных, так и добровольных «бойцов» информационной войны, в том числе имеющих высокие позиции в обществе и государстве.
Успех в информационной войне позволяет посеять неверие в свои силы и правоту своей позиции, недоверие населения к своему руководству, заставить согласиться с идеологическими установками противника. В результате будет легче сломить оборону вражеской армии, заставить руководство страны-объекта агрессии действовать неадекватно и ошибочно, и, в итоге, как и в любой войне, навязать противнику свою волю.
Информационная война не является чем-то новым, её вели всегда, но только в качестве вспомогательного направления. Главным методом было непосредственное силовое воздействие. С развитием информационных технологий, распространением всеобщей грамотности и большей открытости информационного пространства информационная война стала основным средством воздействия на противника. Она ведётся постоянно, независимо от того, находятся ли государства-соперники в состоянии войны или мира.
Главным направлением информационной войны Запада против России является продвижение русофобских идей. Согласно этой линии рассуждений, за эталон принимается Запад, и делается вывод, что Россия является какой-то изначально «неправильной» страной. В этой связи важную роль играет демонизация русской истории – создание и распространение «чёрных» мифов о всех периодах истории России.
Другой важной темой является пропаганда национальной розни и регионализма. В рамках этой концепции всячески преувеличиваются различия между населением разных частей России, вплоть до выводов о «разных нациях». Также разжигается вражда к выходцам с Кавказа, Средней Азии, мусульманам, евреям и так далее.
Также важным направлением является дискредитация власти, на всех уровнях. К сожалению, представители власти часто дают к этому поводы. Раздаются призывы к «свержению тирании», идее «борьбе с коррупцией» придаётся тотальное измерение.
Общим фоном информационной войны против России является создание негативного восприятия людьми окружающей реальности. Для тех, кто попал под влияние пропаганды «чернухи» не видны никакие достижения и позитивные стороны жизни.
К сожалению, с момента разрушения СССР Запад имеет в России достаточно большое количество как платных, так и добровольных «бойцов» информационной войны, в том числе имеющих высокие позиции в обществе и государстве.