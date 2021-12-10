Москва, , 18:10 — REGNUM Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог, политический консультант Дмитрий Орлов считает, что формат встречи президента РФ с членами СПЧ очень хорошо себя зарекомендовал.

Дмитрий Орлов Дарья Антонова, ИА REGNUM

«В ходе подобного общения можно обсудить очень разные вопросы. В этой встрече Владимир Путин проявил себя как человек, который может понимать и учитывать самые различные интересы, и как человек, который может слушать и слышать аргументы правозащитников. И, несомненно, как политик, который способен корректировать какие-то решения, если видит, что их необходимо скорректировать, как это было, например, в вопросе о СМИ-иноагентах. Президент продемонстрировал, что готов признать, что здесь есть некоторые проблемы, и, соответственною, принять необходимые решения», — рассказал Дмитрий Орлов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«При этом Владимир Путин традиционно — против агрессии, популизма. И его спокойный тон, спокойная интонация в беседе с правозащитниками, собственно, мотивирует и всех участников оставаться в этом спокойном, конструктивном поле», — подчеркнул эксперт.

«Владимир Путин был и остается президентом всех россиян, и политиком, который способен к диалогу с самыми различными группами, представителями общества, причем этот диалог Владимир Путин готов осуществлять и осуществляет в самом широком формате», — завершил свой комментарий Дмитрий Орлов.