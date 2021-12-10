Санкт-Петербург, , 18:13 — REGNUM На Васильевском острове Санкт-Петербурга горит квартира в доходом доме купца К.Г. Чубакова постройки начала XX века. В огне пострадал человек. О пожаре 10 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пожар в доходном доме Чубакова (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Наташа Г.)



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Пожар начался в 16:41 мск в доме 58/5 по 11-й линии Васильевского острова. В пятикомнатной квартире обгорела обстановка на площади 32 кв. метра. К ликвидации пожара привлечено от МЧС четыре единицы техники и 20 человек личного состава. В 17:36 мск пожар удалось локализовать.

По предварительным данным, во время ЧП пострадал человек.

Напомним, что 9 октября 2021 года на Петроградской стороне загорелся другой бывший доходный дом купца Чубакова. В здании на набережной реки Карповки сгорели чердачные помещения. В результате пожара из 38 квартир дома пострадало 25, в том числе 14 коммунальных. Полностью выгорели четыре квартиры, одна из них коммунальная. Жертв удалось избежать. Пожар тушили двое суток.