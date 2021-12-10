Екатеринбург, , 18:09 — REGNUM В Свердловской области салоны связи разрешили посещать без QR-кодов. Соответствующие поправки внесены в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

QR-код

ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — трансляция»

Также в перечень площадок, свободных от коронавируса, не входят ортопедические салоны, аптеки, продовольственные магазины и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Свердловской области увеличили число документов, которые можно предъявлять вместе с QR-кодами. Перечень расширен на девять позиций.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале расширили список документов для предъявления вместе с QR-кодами