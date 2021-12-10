Москва, , 18:06 — REGNUM США заявляют, что хотели бы вернуться в ядерную сделку с Ираном, сказал 10 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Все остальные участники ядерной сделки подтверждают своё намерение вернуться в эту договорённость.

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Рассказывая о состоявшемся накануне, 9 декабря, заседании Совместной комиссии в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (ядерная сделка), российский дипломат сообщил, что все, кто в ней участвовал, включая США, «подтверждают, и вчера это было вновь отфиксировано, своё намерение вернуться в СВПД, и именно на этом сейчас сосредоточены усилия переговорных команд в Вене».

Рябков добавил, что, по его мнению, «никто из участников этих переговоров не заинтересован в том», чтобы ядерная сделка развалилась. Российские дипломаты работают над тем, как «обеспечить дальнейший ход переговорного процесса, отталкиваясь от результатов предыдущих шести раундов».

Напомним, в Вене 3 декабря прошёл VII раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном. Затем был объявлен технический перерыв, после которого 9 декабря переговорщики снова приступили к обсуждениям.

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