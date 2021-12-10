Вашингтон, 10 декабря, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Фарм-гиганты наживаются на американском рынке, устанаваливая завышенные цены на традиционные лекарства, сообщает 10 декабря Reuters со ссылкой на отчет комитета по надзору палаты представителей США.

Иван Шилов ИА REGNUM Инсулин

В докладе отмечаются такие компании, как Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi, контролирующие рынок инсулина.

Отчет основан на результатах почти трехлетнего исследования. В нем оспариваются заверения компаний, что завышенные цены компенсируют траты на исследования и программы по разработке новых лекарств.

«Исследование комитета также установило, что компании потратили полученные средства на исследования о том, как расширить монополию рынка, подавить конкуренцию и улучшить маркетинговые стратегии», — говорится в отчете.

Исследование было сфокусировано вокруг 12 лекарств, производством которых занимаются 10 компаний. Отмечается, что Eli Lilly, Novo Nordisk и Sanofi производят 90% инсулина, который появляется на рынке.