Красногорск, , 18:01 — REGNUM Показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Подмосковье составляет 73,5%. Об этом 10 декабря сообщается на сайте правительства Московской области.

Вакцинация Yarregion.ru

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Отмечается, что число полностью привитых от коронавирусной инфекции жителей Подмосковья составило уже 4 286 460. При этом первым компонентом вакцинированы 4 588 468 человек.

«С начала пандемии в области выявили 608 638 случаев заражения, за минувшие сутки — 1712. В регионе за все время вылечились 541 950 человек, за минувшие сутки выздоровели 2 248 пациентов», — сказано в сообщении.

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