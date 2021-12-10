Москва, , 17:59 — REGNUM Российский истребитель Су-30 выполнил перехват и сопровождение самолёта-разведчика США над Чёрным морем, сообщает 10 декабря российский Национальный центр управления обороной.

Самолёт-разведчик P-8A Poseidon ВМС США U.S. Navy

Истребитель был поднят в воздух после обнаружения воздушного объекта, идущего к границе России.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет-разведчик Р-8А ВМС США и сопроводил его над акваторией Черного моря. После разворота иностранного военного самолета от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря над Чёрным морем было перехвачено пять самолётов ВВС США и стран НАТО, приближавшихся к российским границам.

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