Москва, 10 декабря, 2021, 17:58 — ИА Регнум. Два автомобиля вылетели на тротуар в результате ДТП вечером 10 ноября в центре Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

ДТП

Как уточняется, авария произошла на внутренней стороне Садового кольца в районе Смоленской-Сенной площади.

«Столкнулись три автомобиля, два из которых вылетели на тротуар. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется», — говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что движение в районе инцидента ограничено по одной полосе.

Как ранее передавало ИА REGNUM, загруженность дорог в Москве к часу пик достигла максимальных десяти баллов. Столичные власти призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским общественном транспортом.