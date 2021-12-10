Москва, 10 декабря, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Загруженность дорог Москвы к часу пик пятницы, 10 декабря, достигла максимальных десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка

Согласно интерактивной карте, движение серьёзно затруднено на центральных улицах и вылетных магистралях, на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на отдельных участках МКАД.

Ситуация на столичных дорогах должна стабилизироваться к 22:00, когда ожидается ослабление пробок до 4 баллов, а полностью свободным движение станет лишь к 23:00, когда показатель снизится до 2 баллов.

В департаменте транспорта Москвы назвали основными причинами пробок «начало периода предпраздничных поездок в торговые центры», а также проведение ремонтных работ на отдельных участках.

Департамент рекомендовал водителям по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться городским общественном транспортом, отметив, что он работает в штатном режиме.