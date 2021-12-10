Екатеринбург, , 17:51 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень документов, которые граждане могут предъявлять проверяющим вместе с QR-кодами. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора региона о режиме повышенной готовности.

QR-код

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Теперь граждане могут показывать временное удостоверение личности гражданина РФ, удостоверение сотрудника силовых структур, справку об освобождении из мест лишения свободы и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, система QR-кодирования действует в регионе с конца октября. Отменять её чиновники пока не собираются.