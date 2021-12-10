Вашингтон, 10 декабря, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Один из сотрудников американского внешнеполитического ведомства подал судебный иск против госдепартамента США и госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает 10 декабря издание The Hill.

Госдеп США

Речь идёт о Марке Лензи, который считает, что подвергся служебной дискриминации из-за «гаванского синдрома», который он перенёс, но диагностировать который врачи отказались.

Истец обвинил госдеп США в сокрытии истинных масштабов угрозы для здоровья сотрудников в связи с «гаванским синдромом». Кроме того, по его словам, из-за истории с «гаванским синдромом» он получил меньше помощи, чем его коллеги, а также столкнулся с отказами руководства повышать его по службе и назначать на должности в зарубежных диппредставительствах.

По словам Лензи, он и его семья почувствовали «внезапные и необъяснимые ментальные и физические симптомы» во время нахождения в китайском городе Гуанчжоу в 2017 году.