Вашингтон, 10 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Американский судья Дэвид Пиплс в штате Техас постановил, что закон, запрещающий аборты после шести месяцев беременности, нарушает конституцию. Об этом 10 декабря сообщает Reuters.

Сердце

Речь идет о техасском законе об абортах, который вступил в силу в сентябре. Данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

Клиники сообщили, что, несмотря на решение суда, работу нельзя продолжить без решения верховного суда США.

Как сообщало ИА REGNUM, техасский закон об абортах вызвал множество споров в американском обществе и на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем для обсуждения наряду с обязательной вакцинацией от COVID-19 и ситуацией с мигрантами на границе с Мексикой.