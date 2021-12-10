Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM Жители и гости Санкт-Петербурга смогут вакцинироваться от COVID-19 в период новогодних праздников. Об этом сообщили 10 декабря в пресс-службе городского правительства.

Вакцинация

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«В новогодние каникулы у нас будет 10 выходных дней. Те, кто до сих пор не мог выделить время для вакцинации, смогут в эти дни сделать прививку», — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Власти Петербурга утвердили режим работы пунктов вакцинации. Так, 31 декабря, 1 и 7 января все желающие смогут поставить прививку в дежурных пунктах. В остальные же дни, со 2 января по 6 января и 8−9 января возобновят свою работу все остальные пункты вакцинации. Вместе с ними продолжат прививать горожан и бригады для вакцинации на дому.

«В городе есть для этого все возможности — будут работать пункты как в поликлиниках, так и в торговых центрах. Запас вакцин — рекордный. Ввиду планируемого принятия закона о QR-кодах необходимо обеспечить себе возможность вести обычный образ жизни в условиях пандемии», — добавил губернатор.

Как известно, на сегодняшний день в Петербурге имеется достаточный запас вакцины, 938 тыс. комплектов. Скоро в город поступит еще более 225 тыс. комплектов вакцины «Спутник V».

Работа пунктов в период праздников позволит вакцинировать людей, которые в силу определенных обстоятельств не смогли прийти в медучреждения или другие места вакцинации. Таким образом, город сможет нарастить темпы вакцинации и увеличить процент коллективного иммунитета для борьбы с пандемией.

К тому же помимо пунктов вакцинации в каникулы в обычном режиме будут работать ПЦР-лаборатории.

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