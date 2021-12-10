Калуга, , 17:45 — REGNUM Калужская область одна из первых стране вошла в новый проект правительства России по созданию дополнительных мест в школах на принципах государственно-частного партнерства. По данному поводу 10 декабря в Москве калужский губернатор Владислав Шапша принял участие в церемонии подписания соглашения между министерством образования и науки региона и Государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Подписание соглашения о строительстве новой школы в Обнинске Admoblkaluga.ru

Целью подписанного концессионного соглашения по финансированию, проектированию, строительству и эксплуатации объекта образования станет новая общеобразовательная школя на 1144 места в Обнинске (мкр. Заовражье), которая должна быть готова уже в 2022 году. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит два миллиарда рублей. Соглашение подписали: министр образования и науки региона Александр Аникеев и исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ. РФ, генеральный директор ООО «ПроШкола №1» Алиса Денисова.

Всего в рамках государственно-частного партнерства в Калужской области до конца 2024 года планируется построить шесть общеобразовательных школ. Задачу строительства школ в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов ВЭБ. РФ поставил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

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