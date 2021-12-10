Курган, , 17:36 — REGNUM В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

МЧС России Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2018 году Олег Рожков, действуя в интересах своего товарища — крупного курганского предпринимателя — организовал положительное заключение по пожарной безопасности развлекательного объекта. При этом Рожков достоверно знал, что на данном объекте массового пребывания людей коммерсантом допущены многочисленные грубые нарушения обязательных требований пожарной безопасности, создающие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

По данному эпизоду Олег Рожков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Помимо этого, Олегу Рожкову вменяют ущерб федеральному бюджету в размере 56,5 мон рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следствие выяснило, что в мае 2017 года между МЧС России и закрытым акционерным обществом НПО «Курганский завод СпецТехники» был заключён государственный контракт на поставку робототехнического оборудования стоимостью 94,41 млн рублей. Олег Рожков, достоверно зная о недостатках продукции, которую невозможно использовать, принял робототехнические средства и составил фиктивные акты об их соответствии техническим условиям. Причём акты подписал лично и представил к последующей оплате в МЧС России. На основании подложной документации исполнитель заказа необоснованно получил более 56,5 млн бюджетных рублей.

По данному факту Рожков обвиняется по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий»).

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-глава МЧС по Зауралью обвиняется в ущербе в 56,5 млн рублей