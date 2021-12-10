Вашингтон, 10 декабря, 2021, 18:29 — ИА Регнум. В США за ноябрь еще больше выросли потребительские цены, а также стоимость товаров и услуг, что привело к самому большому годовому приросту за последние 40 лет, сообщает 10 декабря Reuters.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США в период пандемии

По данным министерства труда США, индекс потребительских цен в стране вырос еще на 0,8% в прошлом месяце после того, как в октябре увеличился на 0,9%. За последние 12 месяцев потребительские цены выросли на 6,8%, что является самым большим годовыми приростом с июня 1982 года.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс потребительских цен в ноябре вырастет на 0,7%.

Как передавало ИА REGNUM, накануне министерство труда США сообщило, что число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сократилось до рекордно низкого уровня за последние 52 года. По данным ведомства, количество первичных обращений за пособиями за последнюю неделю сократилось на 43 тысячи и составило 184 тысячи.