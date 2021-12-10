Хельсинки, , 17:33 — REGNUM Финляндия обновит материальную часть своих ВВС посредством закупки у США многофункциональных истребителей F-35A Lightning II компании Lockheed Martin, сообщает 10 декабря пресс-служба правительства Финляндии.

F-35 MSgt John Nimmo Sr

«Правительство Финляндии 10 декабря выдало разрешение логистическому подразделению Вооруженных сил страны заключить договор с правительством США на закупку Финляндией многофункциональных истребителей. Истребителями, которые заменят Hornet, будут F-35A Lightning II компании Lockheed Martin», — указано в сообщении.

Всего планируется закупить 64 самолета F-35A, которые заменят имеющиеся сейчас истребители F/A-18 Hornet.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Финляндия объявила тендер по замене своих истребителей F/A-18 Hornet, находящихся на вооружении с 1995 года.

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