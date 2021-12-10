Тбилиси, , 19:24 — REGNUM Народный защитник (омбудсмен) Грузии Нино Ломджария 10 декабря на свое странице в «Фейсбуке» выступила с резкой критикой неэффективных государственных мер по борьбе с коронавирусом в стране.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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«В 2021 году народный защитник неоднократно критиковала правительство за его способы борьбы с пандемией covid-19, которые представляли реальную угрозу со стороны государства защите права людей на жизнь и здоровье. В частности, информационная кампания, связанная с процессом вакцинации, проводимая государством, была неэффективной. Кроме того, решения о введении или отмене правил борьбы с коронавирусом в значительной степени принимались путем игнорирования конкретных научных данных и лучших международных стандартов (лучшим примером этого является введение постоянного зеленого паспорта, отмена обязанности носить маску для лица в течение определенного периода времени и т.п.)», — заявила Ломджария.

Нино Ломджария «Уровень вакцинации в Грузии очень низок, и сегодня только 37% взрослого населения полностью вакцинировано, а число полностью вакцинированного населения старше 60 лет также очень низкое, что составляет всего 37% в этой возрастной группе. Низкий уровень вакцинации пожилых людей вызывает особую тревогу, поскольку эта группа очень уязвима к новому коронавирусу во всем мире. Уровень летальности в Грузии самый высокий среди невакцинированных лиц старше 60 лет. К сожалению, в данном случае государство не смогло упорядочить процесс вакцинации для этой возрастной группы населения, и в течение длительного периода времени регистрация лиц, имеющих право на вакцинацию, была доступна только онлайн, через веб-сайт, что во многих случаях было непреодолимым препятствием для пожилых людей, чтобы сделать прививку».

«В результате неэффективных мер, принятых против коронавируса, сегодня в стране по-прежнему сохраняется высокий уровень вирусной инфекции, что приводит к переполненности медицинского сектора. К сожалению, ежедневное число умерших пациентов существенно не сокращается, и по состоянию на 9 декабря Грузия находится на седьмом месте с показателем смертности от covid-19 на миллион населения», — подвела итог Ломджария.

Напомним, что количество заболевших коронавирусом в Грузии составляет 882 822 человека. Зафиксирован 12 631 случай смерти.