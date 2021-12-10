Москва, 10 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Для российского рынка ипотеки гораздо более опасны риски стагфляции, а не рост процентных ставок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогнозы ВТБ о том, что в 2022 году ипотечные ставки в РФ могут стать двузначными.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Неминуемое повышение ставок по ипотеке может и не перейти в двухзначную зону в 2022 году, а интерес к этому кредитному продукту с высокой вероятностью сохранится, — сказал Ордов. — Однако интерес к ипотечным кредитам может упасть не вследствие роста процентных ставок, а вследствие экономических проблем и низкого экономического роста, что отразится на недостаточном увеличении доходов населения. Риски экономической стагфляции на сегодня гораздо более существенны для рынка ипотечных кредитов, чем ожидаемый рост ключевой ставки и процентных ставок по кредитам физических лиц».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов рассказал, что российским банкам не хватает достаточного количества надежных инструментов для финансирования.