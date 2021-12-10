Москва, , 17:24 — REGNUM Российские банки, как финансовые драконы, «чахнут над златом», не имея достаточного количества надежных инструментов для финансирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Рынок ипотеки продолжает преподносить приятные сюрпризы тем, кто рассматривает решение жилищного вопроса за счет ипотечного кредитования, — сказал Ордов. — В частности, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в России находится в районе 7,7−7,8% годовых. По сути, это сопоставимо с ключевой ставкой, которая пока еще 7,5%, но на следующей неделе грозит вырасти до 8,5%. Банки действительно, как финансовые драконы, «чахнут над златом», не имея достаточного количества надежных инструментов для финансирования».

В этих условиях, как уточнил Ордов, количество выданных ипотечных кредитов за 10 месяцев 2021 года превысило аналогичный показатель за тот же период 2020 года на 12,9%, а в стоимостном выражении — на 34%.

«Но если нам кажется, что причина в кризисном 2020, то это точно не так. Первые 10 месяцев 2021 года в сопоставлении с аналогичным периодом 2019 года свидетельствуют о росте количества жилищных займов на 50%, а общей суммы жилищных кредитов, выданных в эти периоды, — на 98%, то есть почти в два раза», — подчеркнул экономист.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало, какой сигнал российские банки подают ЦБ РФ.

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