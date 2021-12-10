Москва, 10 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. То, что в последнее время в РФ все чаще звучат новости о предстоящем росте ставок по ипотеке, — это сигнал банкиров регулятору и их попытка привлечь наиболее интересных и кредитоспособных заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 декабря заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«В 2010-е годы, когда ставки были существенно выше 10%, ипотека развивалась и был рост числа желающих получить кредит. Все дело в том, что на спрос влияет далеко не только величина ставки, но и понимание вероятности роста доходов. И если зарплата растет на 15−20% в год, а ставка около 10%, то обслуживать такой кредит вполне реально, — сказала Грызенкова. — В какой-то степени участившееся появление информации об увеличении ставки — это сигнал банкиров регулятору и попытка привлечь наиболее интересных и кредитоспособных заемщиков. Это уже вполне привычное проявление конкуренции на российском рынке ипотечного кредитования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Грызенкова объяснила, сбудутся ли прогнозы ВТБ о двузначных ставках по ипотеке.