Москва, , 17:23 — REGNUM Несистемная оппозиция больше никоим образом не в состоянии влиять на политическую жизнь внутри России. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Российские прозападные либералы на шествии памяти Бориса Немцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его мнению, российские несистемные оппозиционеры либерального толка демонстрируют свое полное вырождение и фиаско в качестве политической силы. Поэтому их больше никто не хочет спонсировать.

«Полное вырождение. Российская оппозиция приехала в Вильнюс просить деньги. Российская несистемная оппозиция показала себя, как коррумпированный, самопожирающий механизм. Сегодня это неэффективный инструмент вмешательства и влияния во внутренние российские дела. В этих условиях Россия сегодня выступает с сильных позиций. Мы сильны в своих требованиях и намерениях решать проблемы современного мира», — сказал Коротченко.

Читайте ранее в этом сюжете: Военный эксперт назвал «величайшую историческую заслугу» Путина