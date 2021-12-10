Москва, 10 декабря, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Несистемная оппозиция больше никоим образом не в состоянии влиять на политическую жизнь внутри России. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, российские несистемные оппозиционеры либерального толка демонстрируют свое полное вырождение и фиаско в качестве политической силы. Поэтому их больше никто не хочет спонсировать.

«Полное вырождение. Российская оппозиция приехала в Вильнюс просить деньги. Российская несистемная оппозиция показала себя, как коррумпированный, самопожирающий механизм. Сегодня это неэффективный инструмент вмешательства и влияния во внутренние российские дела. В этих условиях Россия сегодня выступает с сильных позиций. Мы сильны в своих требованиях и намерениях решать проблемы современного мира», — сказал Коротченко.