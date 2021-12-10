Киев, 10 декабря, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины и посольство США подписали соглашение об усилении северной и восточной части украинской границы, сообщает 10 декабря пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Проект под названием «План совместных действий по усилению северной и восточной части украинской границы» должен начать свою реализацию с января 2022 года.

В рамках этого проекта Вашингтон окажет Киеву помощь в размере $20 млн

«Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере $20 млн», — заявила глава отдела по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности посольства США на Украине Сара Лангенкомп.

Проект, в числе прочего, предусматривает предоставление Госпогранслужбе Украины беспилотных летательных аппаратов, спецтранспорта, систем связи и видеонаблюдения, и экипировки для личного состава.

«Мы имеем сегодня очень непростую ситуацию на востоке Украины, на северных границах, и этот технический проект сотрудничества как раз и направлен на усиление безопасности на границе», — заявил по этому поводу первый замглавы украинской Госпогранслужбы Владимир Никифоренко.