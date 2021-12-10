Бишкек, 10 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Объем валового внутреннего продукта Киргизии за 11 месяцев 2021 года составил около 626 млрд сомов (543,4 млрд рублей) и по сравнению аналогичным периодом 2020 года увеличился на 2,4%. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Рост ВВП обеспечен преимущественно отраслями сферы услуг — по сравнению с прошлогодними их показатели повысились на 6,1%. Наряду с этим, темпы роста отраслей товарного производства снизились на 1,4%.

Также стало известно о том, что в январе-ноябре текущего года прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 9,7%.