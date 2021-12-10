Москва, , 17:20 — REGNUM Если Украина не желает исполнять Минские соглашения, то необходимо искать другие способы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, Россию не может не беспокоить будущее Украины, как государства. Поскольку Киев фактически вышел из Минских соглашений, то встает вопрос как же тогда прекратить его агрессию в адрес ДНР и ЛНР. Наиболее рациональным вариантом урегулирования конфликта, по мнению эксперта, стало бы формирование конфедерации между тремя государствами — ДНР, ЛНР и Украиной.

«Новый формат — это предложить вариант безблоковой, нейтральной, конфедеративной Украины. Конфедерация Украины и Донбасса — КУД. Соответственно ДНР и ЛНР получают статус самоуправляющихся автономных территорий в структуре конфедеративной Украины. Дальше проходит модернизация конституции Украины. Помимо президента Украины вводятся посты двух вице-президентов, которыми становятся главы ДНР и ЛНР. Так удастся сохранить Украину в том или ином виде», — сказал Коротченко.

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