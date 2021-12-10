Москва, 10 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. Если Украина не желает исполнять Минские соглашения, то необходимо искать другие способы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 10 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, Россию не может не беспокоить будущее Украины, как государства. Поскольку Киев фактически вышел из Минских соглашений, то встает вопрос как же тогда прекратить его агрессию в адрес ДНР и ЛНР. Наиболее рациональным вариантом урегулирования конфликта, по мнению эксперта, стало бы формирование конфедерации между тремя государствами — ДНР, ЛНР и Украиной.

«Новый формат — это предложить вариант безблоковой, нейтральной, конфедеративной Украины. Конфедерация Украины и Донбасса — КУД. Соответственно ДНР и ЛНР получают статус самоуправляющихся автономных территорий в структуре конфедеративной Украины. Дальше проходит модернизация конституции Украины. Помимо президента Украины вводятся посты двух вице-президентов, которыми становятся главы ДНР и ЛНР. Так удастся сохранить Украину в том или ином виде», — сказал Коротченко.