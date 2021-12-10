Осло, 10 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Нобелевская премия мира вручена 9 декабря главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову, сообщили в пресс-службе нобелевского комитета. Премию руководителю СМИ вручили за «смелую борьбу» за свободу слова.

ProtoplasmaKid Нобелевская премия мира

Также премия мира была вручена журналистке Марии Ресса с Филиппин. На вручении Муратов упомянул ряд скандальных тем: говорил о российском гражданине Алексее Навальном, об обществе «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), о «политических преследованиях» в России.

«За несколько последних месяцев более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов, — заявил нобелевский лауреат. — В России это значит одно — враг народа. Многие наши коллеги остались без работы».