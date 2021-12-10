Вашингтон, 10 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В США бывший сотрудник управления по борьбе с наркотиками приговорён к 12 годам лишения свободы за кражу средств, изъятых в ходе тайных операций по борьбе с наркотиками, сообщает 10 декабря The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

47-летний Джозе Измаил Иразарри и его супруга Наталья Гомез в сентябре признали себя виновными в том, что на протяжении семи лет воровали крупные суммы и накопили более $9 млн. На украденные деньги приобретались ювелирные изделия, автомобили и недвижимость в Колумбии.

При этом одним из соучастников пары был колумбийским наркоторговцем, который также стал крестным отцом их ребенка.

Иризарри признал себя виновным по обвинению в отмывании денег и банковском мошенничестве.

Наталья Гомес в декабре 2020 года получила 60 месяцев условного срока, согласно данным министерства юстиции США.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США должны активизировать усилия по снижению спроса на наркотики внутри страны в рамках борьбы с их незаконным оборотом в Латинской Америке.