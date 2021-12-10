Москва, 10 декабря, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Обладателей российских паспортов на Украине считают опасными, а отстоять их права некому. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Нынешнее законотворчество по двойному гражданству решает две задачи: во-первых, облегчает жизнь «западноориентированным» украинцам, имеющим паспорта демократических и, как считается, дружественных Украине государств, а, во-вторых, усложняет жизнь гражданам, имеющим, как предполагается, двойную лояльность», — заявил эксперт

«Граждане Украины, обладающие вторым паспортом гражданина РФ, считаются потенциально опасными, ведь они лояльны государству, обозначаемому официальным Киевом как агрессор», — пояснил Бышок.

«Объективных оснований считать граждан с российским паспортом опасными для Украины не так много, но в той политической атмосфере, которая сейчас имеется в стране, мы не видим какой-то видной политической силы, которая выступила бы против таких нововведений в закон о гражданстве» — подытожил политолог.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский предложил изменить Закон о гражданстве, фактически — ввести в законодательное поле наказания для жителей Украины, являющихся обладателями российского паспорта.