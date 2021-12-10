Екатеринбург, 10 декабря, 2021, 17:11 — ИА Регнум. 10 декабря издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что в сферу трансферных интересов санкт-петербургского «Зенита» входят 22-летний фланговый защитник «Урала» и сборной России Арсен Адамов и 21-летний центральный защитник Иван Кузьмичев.

Fc-zenit.ru Зенит

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Арсена Адамова в 500 тысяч евро, Ивана Кузьмичева — в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне лидер екатеринбургской команды Адамов принял участие в шестнадцати матчах Тинькофф Российской премьер-лиги 2021/22, в которых получил две желтые карточки. «Урал», набрав шестнадцать очков после семнадцати туров и пропустив семнадцать мячей, занимает четырнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России. Также «Урал» является самой незабивающей командой турнира (лишь 8 мячей).