Бишкек, , 17:10 — REGNUM Аудиторская проверка выявила многочисленные финансовые нарушения в Национальном центре кардиологии и терапии Киргизии. Об этом заявил начальник управления внутреннего аудита министерства здравоохранения Бек Ногойбаев на пресс-конференции сегодня, 10 декабря.

Бесполезная трата денег X Studios

По его словам, сейчас представители минздрава пытаются выяснить, на что были потрачены $2 млн 857 тысяч (211 млн рублей), предоставленные посольством Индии в качестве гранта.

Ногойбаев отметил, что в 2016 году руководство Киргизско-Индийского горного биомедицинского научного центра, созданного при кардиологической больнице, всего за один год успели израсходовать 350 тысяч сомов (304 тысячи рублей) на поездку на горнолыжную базу, на походы в рестораны, в бары, в цирк и на покупку алкогольных напитков.

«Также они совершали поездки в страны Евросоюза, но при этом нет никаких официальных документов, подтверждающих, что этих поездки связаны с горной медициной», — подчеркнул глава управления.