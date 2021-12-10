Калуга, , 17:17 — REGNUM Сначала 2021 года на территории Калуги с участием пешеходов зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек погибли, 113 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 10 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Пешеход на переходе Гибдд.рф/r/40

В городе наблюдается рост количества дорожных происшествий с пешеходами — на 34%. По вине пешеходов зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Отмечается рост количества ДТП на регулируемых пешеходных переходах — на 60%. Основными причинами таких ДТП стали переход проезжей части дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Сопутствующими факторами явились отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов, отсутствие освещения, дорожной разметки и других средств организации дорожного движения.

В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, Госавтоинспекция Калуги до 25 декабряпроводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

«В рамках мероприятия Госавтоинспекция города Калуги призывает водителей быть внимательными на дорогах, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и уступать дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть для дальнейшего перехода», — отметила Екатерина Линькова.

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