Калуга, 10 декабря 2021, 17:17 — REGNUM Сначала 2021 года на территории Калуги с участием пешеходов зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек погибли, 113 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 10 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM Инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.
В городе наблюдается рост количества дорожных происшествий с пешеходами — на 34%. По вине пешеходов зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Отмечается рост количества ДТП на регулируемых пешеходных переходах — на 60%. Основными причинами таких ДТП стали переход проезжей части дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Сопутствующими факторами явились отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов, отсутствие освещения, дорожной разметки и других средств организации дорожного движения.
В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, Госавтоинспекция Калуги до 25 декабряпроводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».
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