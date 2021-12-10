Калуга, 10 декабря, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Сначала 2021 года на территории Калуги с участием пешеходов зарегистрировано 115 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых девять человек погибли, 113 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом 10 декабря сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отделения анализа и пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Калуге майор полиции Екатерина Линькова.

Гибдд.рф/r/40 Пешеход на переходе

В городе наблюдается рост количества дорожных происшествий с пешеходами — на 34%. По вине пешеходов зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых четыре человека погибли. Отмечается рост количества ДТП на регулируемых пешеходных переходах — на 60%. Основными причинами таких ДТП стали переход проезжей части дороги в неустановленном месте, непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах. Сопутствующими факторами явились отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов, отсутствие освещения, дорожной разметки и других средств организации дорожного движения.

В целях снижения количества ДТП с участием пешеходов, а также активизации профилактической работы, направленной на предупреждение ДТП данного вида, Госавтоинспекция Калуги до 25 декабряпроводит оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!».

«В рамках мероприятия Госавтоинспекция города Калуги призывает водителей быть внимательными на дорогах, снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и уступать дорогу пешеходам, вступившим на проезжую часть для дальнейшего перехода», — отметила Екатерина Линькова.