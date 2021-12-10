Бишкек, , 17:08 — REGNUM На ремонт автомобильных дорог в Нижнем Новгороде планируется израсходовать 964,6 млн рублей в 2022 году. Об этом стало известно в ходе заседании транспортной комиссии нижегородской городской думы сегодня, 10 декабря.

Ремонт дорог Donland.ru

По словам директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Виталия Ковалева, деньги на эти цели будут предоставлены в рамках национального проекта «Безопасные, качественные дороги».

Чиновник отметил, что большую часть средств, а именно 804 млн рублей, выделят из бюджета Нижегородской области. Ещё 130,6 млн рублей перечислят из федерального бюджета, а остальные 30 млн рублей — из городской казны.